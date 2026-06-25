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25 червня 2026, 20:56

Авіаудар по Куп'янщині: ворог вбив цивільного та поранив чотирьох людей

25 червня 2026, 20:56
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Фото: ДСНС
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Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Куп’янського району Харківської області

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNew.

Внаслідок атак одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Найбільших руйнувань зазнало селище Великий Бурлук, де авіабомби влучили по житловій забудові на околиці населеного пункту. У результаті удару виникла пожежа та було зруйновано приватний житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. Також пошкоджено ще шість приватних домоволодінь.

Крім того, під авіаудар потрапило селище Приколотне Вільхуватської громади. Там пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців.

На місцях ворожих атак працювали підрозділи ДСНС.

Рятувальники ліквідовували наслідки обстрілів і надавали допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що 23 червня російські війська завдали ударів по місту Харків та 16 населених пунктах області. Внаслідок атак є загиблий і поранені серед цивільних.

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