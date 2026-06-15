Оставила малышей на попечение 10-летнего ребенка ради рюмочки: в Берестинском районе полиция наказала горе-мать

Фото: полиция Харьковской области

На Берестинщине в Харьковской области полицейские привлекли к ответственности мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Информация о происшествии поступила в полицию 14 июня. В ходе проверки инспектор ювенальной превенции установила, что женщина употребляла алкогольные напитки в компании знакомых, оставив трехлетних сына и дочь под наблюдением 10-летнего ребенка.

В отношении 35-летней матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

Кроме того, женщину предупредили об ответственности при повторении подобных случаев.

Напомним, что ювенальные прокуроры Броварской окружной прокуратуры сообщили о подозрении начальнице отдела профилактики и защиты прав ребенка службы по делам детей Броварского городского совета по факту служебной халатности, повлекшей гибель человека.