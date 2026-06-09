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Упродовж ночі Харків зазнав чергового масованого удару ворожими безпілотниками. Наразі у місті підтверджено 11 влучань БПЛА, ще два дрони впали без детонації

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Під обстрілом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони, де ворог цілив по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі.

Внаслідок атаки постраждали 15 людей, серед яких двоє дітей.

Один із безпілотників поцілив у багатоповерхівку – біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин пошкоджені, у навколишніх будівлях вилетіли вікна.

Ще один дрон влучив між 8 та 9 поверхами іншого багатоквартирного будинку, але не здетонував. Мешканців евакуювали.

Загалом у місті зафіксовано масштабні руйнування: пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе та церква.

На місцях усіх влучань працюють рятувальники, медики, комунальники, правоохоронці та волонтери.

Нагадаємо, російські війська 8 червня завдали ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області. Внаслідок атаки постраждалих немає, однак зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури.