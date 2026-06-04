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04 июня 2026, 19:26

До 48 суток "в неволе": в Закарпатье руководство районного ТЦК подозревают в похищении людей

04 июня 2026, 19:26
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении руководителю и двум сотрудникам одного из районных территориальных центров комплектования

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона 4 июня 2026 сообщили о подозрении руководителю одного из районных ТЦК и СП в Закарпатье, начальнику подразделения военного учета и инструктору.

По данным следствия, в течение февраля-апреля 2026 в помещении временного мобилизационного пункта без законных оснований содержали 21 военнообязанного, призыв которых был отменен после отказа воинских частей принять их на службу. Несмотря на это, людей не отпускали с пункта сбора - срок содержания от 1 до 48 суток.

В рамках расследования прокуроры и следователи проверили обстоятельства, допросили потерпевших и свидетелей, изъяли и проанализировали служебную документацию, материалы проверок и записи из нагрудных видеорегистраторов полиции.

Также задокументирован факт пытки одного из военнообязанных. По данным следствия, инструктор применил к мужчине физическое насилие, после чего его приковали наручниками к стремянке и оставили до утра следующего дня.

Руководителю РТЦК и начальнику подразделения военного учета инкриминируют превышение власти и незаконное лишение свободы. Инструктору – пытка.

Прокуроры подали ходатайство в суд о содержании под стражей подозреваемых. Продолжается установление других возможных потерпевших и причастных лиц.

Напомним, что во Львове правоохранители сообщили о подозрении 29-летнему местному жителю, ранившему военнослужащего ТЦК и СП во время проведения мероприятий оповещения.

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