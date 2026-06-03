У Харкові чоловік "постачав" метадон з лікарень

Фото: прокуратура

Житель Харкова у шахрайський спосіб отримував метадон у лікарні в подвійному обсязі. Виявилось, що він продавав заборонені речовини

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 50-річний чоловік із червня 2024 року за призначенням лікаря у одному з медичних закладів Харкова регулярно отримував для прийому засіб, що містив у складі метадон. Однак у березні 2026 року він звернувся до ще однієї лікарні, приховавши терапію в першому закладі. Таким чином, він отримував додаткові 120 пігулок.

Також він купував метадон "з рук" та продавав за ціною 700 гривень за "дозу". На суді він повністю визнав свою провину.

"Суд призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів строком на 3 роки", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин.