ДТП произошло 19 мая около 19:20 на трассе "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в селе Великая Ольшаница Золочевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes-Benz под управлением 32-летнего иностранца и легковушки Mazda 6, водителем которого был 31-летний житель района.

В результате ДТП получили травмы водители обоих авто, а также пассажир буса, 18-летний иностранец. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

