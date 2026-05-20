На границе с Польшей таможенники помешали попытке незаконного вывоза подакцизных товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во вторник, 19 мая, в пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" на выезд из Украины прибыл микроавтобус Renault Master, за рулем которого находилась 32-летняя жительница Волынской области.

Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

Однако при осмотре микроавтобуса работники таможни обнаружили спрятанный подакцизный товар: 520 пачек табачных изделий, которые находились в конструктивной полости между крышей и декоративной обшивкой салона автомобиля.

По этому факту составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Напомним, на днях в поезде "Чоп - Захонь" 18-летней пассажирке "подбросили" чемодан с сигаретами. Обнаруженную продукцию изъяли.