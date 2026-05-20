08:22  20 мая
Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч
01:35  20 мая
Ведущая Леся Никитюк показала, как ее маленький сын уже ходит
00:55  20 мая
"Копейки передает": актриса Анна Саливанчук публично "наехала" на экс-супруга за игнорирование детей
UA | RU
UA | RU
20 мая 2026, 09:49

Спрятала в потолке микроавтобуса: волынянка пыталась вывезти в Польшу более 500 пачек сигарет

20 мая 2026, 09:49
Читайте також українською мовою
Фото: Львовская таможня
Читайте також
українською мовою

На границе с Польшей таможенники помешали попытке незаконного вывоза подакцизных товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во вторник, 19 мая, в пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" на выезд из Украины прибыл микроавтобус Renault Master, за рулем которого находилась 32-летняя жительница Волынской области.

Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

Однако при осмотре микроавтобуса работники таможни обнаружили спрятанный подакцизный товар: 520 пачек табачных изделий, которые находились в конструктивной полости между крышей и декоративной обшивкой салона автомобиля.

По этому факту составили протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Напомним, на днях в поезде "Чоп - Захонь" 18-летней пассажирке "подбросили" чемодан с сигаретами. Обнаруженную продукцию изъяли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область контрабанда таможня сигареты таможенники
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Бесплатный транспорт и трудовые мигранты: цена популизма
20 мая 2026, 10:57
В Тернопольской области ночью пьяный школьник сжег иномарку на польских номерах
20 мая 2026, 10:54
Пасынок Медведчука получил гражданство РФ и имеет бизнес на Донбассе – СМИ
20 мая 2026, 10:45
Из-за обстрелов РФ есть обесточивания в шести областях – Минэнерго
20 мая 2026, 10:36
В обломках беспилотника, которым россияне атаковали Черниговщину, обнаружили повышенный уровень радиации
20 мая 2026, 10:22
Обыски в трех областных управлениях полиции: что известно
20 мая 2026, 09:59
На Львовщине микроавтобус придавил легковушку: травмировались три человека
20 мая 2026, 09:57
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на молоковоз в Херсонской области: двое пострадавших
20 мая 2026, 09:40
Взятки в МВД: в нескольких областях задержали высокопоставленных чиновников – нардеп назвал имена
20 мая 2026, 09:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »