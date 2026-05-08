Харківщина під масованим вогнем: постраждали 9 людей, серед них діти

Упродовж доби російські війська обстрілювали місто Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атак постраждали цивільні громадяни, серед них – діти.

У Новобаварському районі Харкова після влучання виникла пожежа в торговому кіоску, вибуховою хвилею пошкоджено десятки приватних будинків, паркани та автомобілі. Гостру реакцію на стрес і вибухові поранення отримали дев’ятеро людей, серед них двоє 7-річних дівчаток та 15-річна дівчина.

У Холодногірському районі зафіксовано пошкодження скління будинків і автомобілів.

В Ізюмському районі російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Яремівка, де пошкоджено житловий будинок. Також у місті Ізюм та селі Слабунівка внаслідок атак дронів пошкоджено домоволодіння.

У Богодухівському районі в селі Братениця внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено дах будинку, постраждав 61-річний чоловік.

У Золочівській громаді вночі дрони атакували села Лютівка та Клинова-Новоселівка. Знищено приватний будинок, пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки та господарчі споруди. У селищі Золочів зафіксовано влучання по непрацюючому підприємству, а в селі Одноробівка – значні руйнування багатоквартирних будинків і гуртожитку.

Також пошкоджено приватні будинки в селищі Роздольне Лозівського району та автомобілі у Старому Салтові, де постраждав 52-річний чоловік. Ще один постраждалий зафіксований у селі Осинове Куп’янського району.

Поліція області задокументувала наслідки обстрілів, здійснивши огляди місць подій та відкривши нові кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Харківській області зафіксовано майже 30 тисяч таких проваджень.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог атакував Миколаївську область безпілотниками типу Shahed. Під ударом була критична та транспортна інфраструктура. Пошкоджено локомотив. На щастя, постраждалих немає.

