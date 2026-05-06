Правоохоронці викрили 51-річну посадовицю одного з відділів державної виконавчої служби, яка налагодила схему збагачення за рахунок боржників

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 51-річна посадовиця одного з відділів державної виконавчої служби, використовуючи службове становище, організувала схему одержання неправомірної вигоди від громадян за закриття виконавчих проваджень та зняття арештів з майна.

До злочинної діяльності вона залучила 58-річного посередника, який координував взаємодію з громадянами, надавав інструкції та безпосередньо отримував грошові кошти.

За "вирішення питання” щодо зняття арешту з нерухомості було висунуто вимогу надати неправомірну вигоду. Після погодження умов та здійснення заявником офіційних платежів йому повідомили про необхідність передачі обумовленої суми.

Посередник отримав 23 тисячі гривень, частину з яких у подальшому передав службовій особі.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

