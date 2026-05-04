У понеділок, 4 травня, близько 04:40 російські військові атакували безпілотником трасу неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Попередньо, загарбники вдарили по ділянці траси Київ – Харків – Довжанський дроном типу "Ланцет". Удар прийшовся поблизу хлібного фургону (на момент атаки він був порожнім).

Постраждали двоє чоловіків: водій отримав закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, а в експедитора зафіксували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу 3 травня загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.