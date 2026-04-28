Фото: поліція Харківської області

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець наживався на продажі деревини, отримуючи відкати від суб'єктів господарювання за лояльність та відсутність проблем під час перевірок.

За словами правоохоронців, розмір неправомірної вигоди визначався за кожен обсяг відпущеної деревини, що дозволяло отримувати значні суми на постійній основі. У разі відмови від сплати "винагороди" посадовець погрожував блокуванням оформлення документів та припиненням відпуску продукції.

Правоохоронці задокументували декілька фактів отримання неправомірної вигоди.

Зокрема, у квітні цього року посадовець двічі отримав грошові кошти від представника підприємницької діяльності на загальну суму 130 тисяч гривень.

26 квітня його затримали у порядку статті 208 КПК України одразу після отримання чергової частини неправомірної вигоди.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду справу щодо незаконного використання земель Чорнобильської зони для отримання прибутку.