17 апреля 2026, 21:05

Пенсионер в армии: имеет ли право государство на 20% от выплаты

После мобилизации многие пенсионеры сталкиваются с удержаниями по выплатам. Эти 20% "налога" объясняют тем, что человек якобы трудоустроился

Об этом сообщает "На пенсии", передает RegioNews.

К экспертам обратился мужчина. Он рассказал, что работал на железной дороге, а в 55 лет по льготной категории вышел на пенсию. В 57 лет он был мобилизован в ВСУ. Впоследствии мужчина заметил, что за выплаты стали вычислять налог 20%. Ему аргументировали это тем, что он якобы трудоустроился.

Специалисты отметили, что служба в ВСУ не является классическим трудоустройством. Поэтому основания для удержания части пенсии нуждаются в официальном объяснении Пенсионного фонда.

Перед обращением в ПФУ нужно собрать следующие документы (копии) :

  • военного билета (с датой мобилизации);
  • справки о прохождении службы;
  • пенсионного удостоверения;
  • паспорта;
  • выписки из приказа о причислении к воинской части (копия, заверенная печатью части);
  • удостоверение УБД (если есть) – оно дает дополнительные гарантии и льготы, в частности, при обращении в суд.

Обратиться в ПФУ можно тремя способами :

  1. лично – подойти в ближайший сервисный центр ПФУ (независимо от места регистрации);
  2. почтой – прислать заявление заказным письмом в адрес областного управления ПФУ;
  3. онлайн – через портал ПФУ pfu.gov.ua (с помощью "Действие. Подпись" или КЭП (электронной подписи). Там можно подать обращение в разделе "Дистанционное информирование").

По закону "Об обращениях граждан" ПФУ обязан предоставить вам письменный ответ в течение 30 дней. Этот ответ будет являться официальным документом.

В случае если ПФУ признает ошибку, удержание деньги должно вернуть. Если же будет отказ, уже с этим ответом можно обращаться к специалистам.

