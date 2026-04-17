Певица Алина Гросу впервые стала мамой. В социальной сети она показала первый кадр после родов

Украинская певица Алина Гросу родила первенца.

Украинская певица Алина Гросу родила первенца. Имя сына она пока не раскрывает. Однако артистка показала фотографию, где можно увидеть маленькую ручку младенца, а также руки ее и ее мужа, которого она пока скрывает от соцсетей.

"Наша любовь, наша маленькая вселенная. Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить. Больше 4кг самого дорогого в мире золота. И 58 см нежнейших пухленьких булочек", - подписала фото певица.

Напомним, ранее певица объяснила, почему она не хочет показывать своего супруга. Это уже второй брак. Артистка отметила, что она не хочет делать отношения публичными, чтобы потом не пришлось публично что-либо объяснять.