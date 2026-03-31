Суд вынес приговор харьковчанину за призывы убить Зеленского в Telegram

Харьковский районный суд признал мужчину виновным в призывах к насильственному захвату власти из-за публикаций в Telegram

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на приговор суда.

По данным приговора, в феврале-марте 2025 года обвиняемый оставлял комментарии в одном из чатов, публично призывая к насилию в отношении представителей власти. Среди зафиксированных высказываний были:

"Да завалите его уже пожалуйста…";

"пристрелить как бешеную собаку";

"мочащая ублюдка";

"Все валите мудака".

Экспертиза подтвердила, что эти сообщения содержат признаки призывов к насильственному захвату власти.

Мужчина признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил три года лишения свободы, но уволил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

