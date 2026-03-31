31 марта 2026, 09:58

Суд вынес приговор харьковчанину за призывы убить Зеленского в Telegram

Иллюстративное фото: из открытых источников
Харьковский районный суд признал мужчину виновным в призывах к насильственному захвату власти из-за публикаций в Telegram

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

По данным приговора, в феврале-марте 2025 года обвиняемый оставлял комментарии в одном из чатов, публично призывая к насилию в отношении представителей власти. Среди зафиксированных высказываний были:

  • "Да завалите его уже пожалуйста…";
  • "пристрелить как бешеную собаку";
  • "мочащая ублюдка";
  • "Все валите мудака".

Экспертиза подтвердила, что эти сообщения содержат признаки призывов к насильственному захвату власти.

Мужчина признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил три года лишения свободы, но уволил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Напомним, Соломенский районный суд Киева заочно признал виновным в преступлениях против национальной безопасности бывшего украинского журналиста Юрия Кота. В 2022 году он открыто поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины и распространял антиукраинскую пропаганду в своем Telegram-канале.

В Житомирской области мужчина отчитывался россиянам о самолетах
30 марта 2026, 18:05
Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"
30 марта 2026, 16:06
Все новости »
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Ткач из "Пленок Миндича": новое поместье под Киевом, пентхаус в столице и BMW X7
31 марта 2026, 10:42
На Днепропетровщине женщина очистила счет знакомой почти на 200 тысяч
31 марта 2026, 10:30
Во Львове мужчина выбросил телевизор с шестого этажа: он упал на иномарку
31 марта 2026, 10:22
В Тернополе разоблачили производство фальсифицированного алкоголя под видом известных брендов
31 марта 2026, 10:12
В Полтавской области 14-летний скутерист врезался в автобус: мальчика госпитализировали
31 марта 2026, 09:51
Украина испытывает дроны-бомберы с большей дальностью и защищенной связью
31 марта 2026, 09:43
На Сумщине в квартире многоэтажки произошел взрыв: погиб мужчина
31 марта 2026, 09:28
Россияне сбросили две авиабомбы на Славянск: трое раненых, среди них ребенок
31 марта 2026, 09:06
В Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке
31 марта 2026, 08:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
