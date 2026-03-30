В Житомирской области мужчина отчитывался россиянам о самолетах

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области признал гражданина виновным в государственной измене. Оказалось, что он сообщал россиянам о взлетах самолетов

Правоохранители выяснили, что в течение февраля-мая прошлого года мужчина переписывался в Telegram с лицом, которое украинскими правоохранителями идентифицировано как военнослужащий Красноперекопского отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь.

Местный житель Житомирщины рассказывал россиянину о полетах самолетов на участке между селом Житомирской области и городом Староконстантинов Хмельницкой области, передавал данные об обстреле аэродрома в Староконстантинове.

На суде мужчина признал вину частично. Он заявил, что очень легкомысленно относился к этому, хотя понимал с кем он общается. Однако суд проанализировал материалы дела и пришел к выводу, что мужчина четко знал кому и с какой целью собирает и передает данные по полетам авиации и что это может навредить безопасности и территориальной целостности Украины.

Его приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья.

Его приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья.