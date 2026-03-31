31 березня 2026, 09:58

Суд виніс вирок харків'янину за заклики вбити Зеленського у Telegram

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Харківський районний суд визнав чоловіка винним у закликах до насильницького захоплення влади через публікації в Telegram

Про це інформує "Думка" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

За даними вироку, у лютому-березні 2025 року обвинувачений залишав коментарі в одному з чатів, публічно закликаючи до насильства щодо представників влади. Серед зафіксованих висловлювань були:

  • "Та завалите его уже пожалуйста…";
  • "Пристрелить как бешеную собаку";
  • "Мочить ублюдка";
  • "Все валите мудака".

Експертиза підтвердила, що ці повідомлення містять ознаки закликів до насильницького захоплення влади.

Чоловік визнав провину та висловив каяття. Суд призначив три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва заочно визнав винним у злочинах проти національної безпеки колишнього українського журналіста Юрія Кота. У 2022 році він відкрито підтримав повномасштабну агресію РФ проти України та поширював антиукраїнську пропаганду у своєму Telegram-каналі.

