Вночі РФ 27 березня знову атакували безпілотниками Харків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Одне з влучань сталося у житлову девʼятиповерхівку. Через ворожу атаку постраждали 8 людей.

Внаслідок влучання частково зруйновані внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі Харків атакувала ворожа ракета. На ранок інформацію уточнили