Фото: прокуратура

У вівторок, 24 березня, близько 05:20 російський FPV-дрон влучив в електропотяг сполученням "Слатине – Харків"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Дрон поцілив у вагон потяга, який в той момент перебував на станції Слатине.

На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, вночі 22 березня на Одеській залізниці під час зупинки поїзда через дронову загрозу загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.