09:20  20 марта
Смерть 11-летнего мальчика с аутизмом в Харькове: дело матери передали в суд
08:50  20 марта
На Львовщине микроавтобус съехал в кювет: погибла пассажирка
07:36  20 марта
В Харьковской области осудили военнослужащего за убийство побратыма
UA | RU
UA | RU
20 марта 2026, 09:20

Смерть 11-летнего мальчика с аутизмом в Харькове: дело матери передали в суд

Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

В суд направили дело в отношении женщины, чье бездействие привело к смерти ее ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

У мальчика был аутизм и умственная отсталость, поэтому полностью зависел от посторонней помощи.

По данным следствия, 36-летняя женщина под подпись знакомилась с рекомендациями врачей, однако сознательно их игнорировала, не обеспечивая сыну надлежащего ухода и медицинского наблюдения.

Летом 2025 года 11-летний Олег получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние становилось критическим: ребенка тошнило, из уха шли выделения, он почти не ел и сильно похудел. Несмотря на очевидные страдания сына, мать не обратилась к врачам. Вместо медицинской помощи она самостоятельно делала ребенку инъекции противорвотного препарата.

Экспертиза установила, что причиной смерти стали травма головы и последующие осложнения. Если бы мать вовремя обратилась к врачам, ребенка можно было спасти.

Женщину будут судить по двум статьям УК Украины: злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166), оставление в опасности, повлекшее смерть (ч. 3 ст. 135).

Дело будет рассматривать Салтовский районный суд Харькова. Обвиняемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Харьков ребенок приговор смерть ребенка
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »