В суд направили дело в отношении женщины, чье бездействие привело к смерти ее ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

У мальчика был аутизм и умственная отсталость, поэтому полностью зависел от посторонней помощи.

По данным следствия, 36-летняя женщина под подпись знакомилась с рекомендациями врачей, однако сознательно их игнорировала, не обеспечивая сыну надлежащего ухода и медицинского наблюдения.

Летом 2025 года 11-летний Олег получил тяжелую черепно-мозговую травму. В течение месяца его состояние становилось критическим: ребенка тошнило, из уха шли выделения, он почти не ел и сильно похудел. Несмотря на очевидные страдания сына, мать не обратилась к врачам. Вместо медицинской помощи она самостоятельно делала ребенку инъекции противорвотного препарата.

Экспертиза установила, что причиной смерти стали травма головы и последующие осложнения. Если бы мать вовремя обратилась к врачам, ребенка можно было спасти.

Женщину будут судить по двум статьям УК Украины: злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166), оставление в опасности, повлекшее смерть (ч. 3 ст. 135).

Дело будет рассматривать Салтовский районный суд Харькова. Обвиняемой грозит до 8 лет лишения свободы.

