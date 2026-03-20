До суду направили справу стосовно жінки, чия бездіяльність призвела до смерті її дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Хлопчик мав аутизм і розумову відсталість, тому повністю залежав від сторонньої допомоги.

За даними слідства, 36-річна жінка під підпис ознайомлювалася з рекомендаціями лікарів, проте свідомо їх ігнорувала, не забезпечуючи сину належного догляду та медичного нагляду.

Влітку 2025 року 11-річний Олег отримав тяжку черепно-мозкову травму. Протягом місяця його стан ставав критичним: дитину нудило, з вуха йшли виділення, він майже не їв і сильно схуд. Попри очевидні страждання сина, мати не звернулася до лікарів. Замість медичної допомоги вона самостійно робила дитині ін’єкції протиблювотного препарату.

Експертиза встановила, що причиною смерті стали травма голови та подальші ускладнення. Якби мати вчасно звернулася до лікарів, дитину можна було б врятувати.

Жінку судитимуть за двома статтями КК України: злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166), залишення в небезпеці, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135).

Справу розглядатиме Салтівський районний суд Харкова. Обвинуваченій загрожує до 8 років позбавлення волі.

