20 березня 2026, 09:20

Смерть 11-річного хлопчика з аутизмом у Харкові: справу матері передали до суду

Фото: ОГП
До суду направили справу стосовно жінки, чия бездіяльність призвела до смерті її дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Хлопчик мав аутизм і розумову відсталість, тому повністю залежав від сторонньої допомоги.

За даними слідства, 36-річна жінка під підпис ознайомлювалася з рекомендаціями лікарів, проте свідомо їх ігнорувала, не забезпечуючи сину належного догляду та медичного нагляду.

Влітку 2025 року 11-річний Олег отримав тяжку черепно-мозкову травму. Протягом місяця його стан ставав критичним: дитину нудило, з вуха йшли виділення, він майже не їв і сильно схуд. Попри очевидні страждання сина, мати не звернулася до лікарів. Замість медичної допомоги вона самостійно робила дитині ін’єкції протиблювотного препарату.

Експертиза встановила, що причиною смерті стали травма голови та подальші ускладнення. Якби мати вчасно звернулася до лікарів, дитину можна було б врятувати.

Жінку судитимуть за двома статтями КК України: злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166), залишення в небезпеці, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 135).

Справу розглядатиме Салтівський районний суд Харкова. Обвинуваченій загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила.

суд Харків дитина вирок смерть дитини
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
