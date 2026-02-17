В Киеве в салоне красоты на Печерске загорелся генератор
Пожар возник 17 февраля около 12:40 на улице Евгения Коновальца, что в Печерском районе столицы
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В помещении салона красоты загорелся генератор. Тушение пожара было затруднено из-за неисправного пожарного гидранта.
Спасатели ликвидировали возгорание. На месте работали 15 огнеборцев, привлекались 4 единицы спецтехники.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, в январе на Хмельнитчине из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей и 18-летняя девушка.
