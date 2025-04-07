Россияне сбросили четыре КАБа по громаде на Харьковщине: есть пострадавшая
В воскресенье, 6 апреля, российская авиация нанесла удары четырьмя КАБ по Золочевской громаде на Харьковщине
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Три КАБ попали по открытой местности окрестностей села Клинова-Новоселовка, села Калиново и села Сосновка.
Четвертая авиабомба попала в луга на территории поселка Золочев. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
"В течение дня третий раз оккупанты наносят авиаудары по громаде", – отметил чиновник.
Напомним, 5 апреля российские войска нанесли удар четырьмя FPV-дронами по селу Ивашки Золочевской громады.
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Ради хайпа: в Киеве юноши разрисовали троллейбус, попавший в ДТП
07 апреля 2025, 01:34В Полтавской области произошло смертельное ДТП: погиб 18-летний юноша
07 апреля 2025, 01:15Атака по детям: очередное свидетельство террористической сущности РФ
07 апреля 2025, 00:52В Кривом Роге снова возросло число погибших в результате ракетного удара
07 апреля 2025, 00:01В Украине завтра ожидается снег и заморозки
06 апреля 2025, 18:30На фронте с начала суток уже 75 столкновений: где горячее
06 апреля 2025, 17:25В Украине выпало около 30 сантиметров снега
06 апреля 2025, 16:09Украинская ПВО сбила только одну из шести баллистических ракет
06 апреля 2025, 15:09В результате ночной атаки РФ на Киев пострадал офис известного телеканала
06 апреля 2025, 14:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине