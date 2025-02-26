В Харьковской области мужчина подорвался на взрывчатке
Происшествие случилось 25 февраля вблизи села Юрченково Чугуевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мужчина наступил на неустановленное взрывное устройство, оно сдетонировало. С ранением нижних конечностей 41-летний пострадавшего доставили в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Херсонской области женщина подорвалась на российской противопехотной мине.
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
На Днепропетровщине разоблачен вражеский агент, совершавший диверсии
26 февраля 2025, 15:24РФ не остановится: Буданов объяснил, почему существование российской империи невозможно без Украины
26 февраля 2025, 15:15В Кропивницком мужчина стрелял в работника ТЦК
26 февраля 2025, 14:45В Украине увеличилось количество нарушителей ПДД, которые не оплатили штрафы: где больше должников
26 февраля 2025, 14:43Россияне сбросили 3 КАБа на предприятие в Глухове: последствия вражеской атаки
26 февраля 2025, 14:30На Черниговщине в результате российской атаки повреждены дома
26 февраля 2025, 14:28Кабмин сегодня рассмотрит текст соглашения о полезных ископаемых, – Шмигаль
26 февраля 2025, 14:11На Буковине пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу в грузовике с продуктами
26 февраля 2025, 14:03СБУ разоблачила агентов ФСБ, корректировавших ракетные удары по трем регионам Украины
26 февраля 2025, 14:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства