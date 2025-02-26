На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці
Подія сталася 25 лютого поблизу села Юрченкове Чугуївського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій, той здетонував. З пораненням нижніх кінцівок 41-річного постраждалого доставили до лікарні.
Поліція з’ясовує обставини події.
Нагадаємо, раніше на Херсонщині жінка підірвалася на російській протипіхотній міні.
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