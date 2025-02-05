Оккупанты атаковали дроном трактор на Харьковщине: раненый водитель
В среду, 5 февраля, около 10:50 российские военные атаковали FPV-дроном Купянск
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Беспилотник взорвался возле трактора. 43-летний водитель получил ранения.
Транспортное средство повреждено.
Напомним, утром 5 февраля в пригороде Херсона оккупанты сбросили взрывчатку на человека. От полученных травм 52-летний мужчина скончался.
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