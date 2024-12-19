Россияне из артиллерии обстреляли поселок возле Харькова
В среду, 18 декабря, около 23:00 российские военные обстреляли поселок Циркуны Харьковского района
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Оккупанты наносят удары неподалеку от населенного пункта Циркуны Харьковского района. По предварительным данным, враг использует артиллерию", – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, 18 декабря около 23:00 в Кривом Роге раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами.
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