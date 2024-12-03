Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 3 декабря
За прошедшие сутки, 2 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 780 российских захватчиков, более 20 боевых бронированных машин и артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 745 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 745 700 (+1 780) человек,
- танков ‒ 9 486 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 419 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 20 976 (+23) ед,
- РСЗО – 1 253 ед,
- средств ПВО ‒ 1 019 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 917 (+31) ед,
- крылатые ракеты ‒ 2 855 (+3) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 666 (+60) ед,
- специальной техники – 3 627 (+8) ед.
Напомним, сегодня ночью, 3 декабря, российские войска нанесли удар по Украине 28 беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 22 БпЛА, 1 дрон локационно потерян, 2 — вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.
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