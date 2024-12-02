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Россияне задействовали взвод пехоты и несколько БМП во время штурма в Харьковской области. В результате оккупанты были разбиты, понеся значительные потери

Об этом передает RegioNews со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко.

Так, утром 30 ноября оккупанты предприняли неудачную попытку штурма позиций 13-й бригады НГУ "Хартия" в Харьковской области.

"Противник силами более взвода пехоты при поддержке трех единиц БМП-3 пытался атаковать подразделения 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", – говорится в сообщении.

По данным командующего, благодаря организации системы разведки украинские бойцы заблаговременно обнаружили колонну и нанесли огненное поражение артиллерией и ударными дронами.

"Боевые машины пехоты были уничтожены, а остатки уцелевшей пехоты добили БПЛА и артиллерия. Потери врага за утро составили три БМП, 29 погибших и 16 раненых", – отметил Пивненко.

Напомним, украинские разведчики поразили сразу три радиолокационные станции оккупантов. Операция прошла в Крыму 29 ноября.