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В Купянске на Харьковщине остаются около 3700 человек. Всех детей уже эвакуировали

Об этом сообщил глава Купянской ГВА Андрей Беседин, передает RegioNews.

"На данный момент в громаде находятся 3700 гражданских жителей. Детей на территории громады нет. Они находятся в безопасных местах и занимаются тем, чем должны заниматься – учебой и досугом", – рассказал чиновник.

Российские войска продолжают регулярно обстреливать Купянскую громаду, используя весь имеющийся арсенал. В частности, с октября по центральной части города россияне нанесли не менее 6 ударов управляемыми авиабомбами весом 1,5 тонны.

Беседин добавил, что ситуация на правобережье громады остается относительно стабильной, тогда как на левобережье сложилась критическая ситуация. Из-за постоянных обстрелов там почти полностью уничтожена критическая инфраструктура. Не работают больницы, коммунальные предприятия, магазины и аптеки. Единственный выход для местных жителей – эвакуация.

Глава ГВА также отметил, что линия фронта находится всего в 2,5 километрах от Купянска. Несмотря на это, в громаде сейчас есть электричество, газ и водоснабжение.

Напомним, по состоянию на 27 ноября в прифронтовом Покровске Донецкой области оставались около 11,5 тысяч жителей, среди которых 32 ребенка. Гуманитарная обстановка в городе стабильная.