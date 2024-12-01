За неделю в Харькове родилось более 80 малышей

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За прошедшую неделю в Харькове родился 81 ребенок. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 21 по 27 ноября в областном центре Харьковщины появился на свет 81 малыш. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 41 мальчик и 40 девочек.

"Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 6868 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины анонсировал выплату единовременного пособия для прохождения зимнего периода в размере 6500 грн. Эту помощь могут получить семьи переселенцев и малообеспеченные семьи с детьми.