Удар по зданию Госпрома в Харькове: пострадали 9 гражданских

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Число пострадавших из-за авиационного удара по зданию Госпрома в Харькове возросло до девяти. Среди раненых – полицейский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Харьковской области.

По материалам следствия, 28 октября, около 21:00, оккупанты ударили авиабомбой ФАБ из УМПК по Шевченковскому району Харькова. Захватчики попали в здание Госпрома.

"Повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. По предварительным данным, пострадали пять мужчин и четыре женщины. Среди пострадавших - полицейский, который был на дежурстве", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что вчера вечером оккупанты сбросили на Харьков и Харьковскую область три КАБа. Одна из бомб попала в подъезд здания Госпрома. КАБ прилетел прямо в кабинет одного из судей.

Напомним, вечером 28 октября оккупационная армия России атаковала КАБами центр Харькова. Захватчики разрушили всем известное здание Госпрома. Сообщалось о шести раненых.