Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждены дома, газопроводы и ЛЭП

фото: Сергей Лысак

В течение 28 октября российские оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе. Несколько раз захватчики обстреляли территории Днепропетровщины из артиллерии

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, под ударом были Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая общины. За день зафиксировано около 15 вражеских атак.

"Пострадали два ребенка. Повреждены инфраструктура, многоквартирный и 4 частных дома, 5 хозяйственных сооружений. А еще газопроводы и линии электропередач" , - говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября россияне атаковали дроном Никополь. Ранения получили два ребенка – девочки 12 и 13 лет.