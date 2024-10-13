15:12  13 октября
Появился спутниковый снимок сгоревшей нефтебазы в оккупированной Феодосии
14:12  13 октября
В 100 метрах от границы задержали группу уклонистов, они планировали плыть через Тису
12:11  13 октября
В Черкассах масштабный пожар уничтожил склад со строительными материалами
UA | RU
UA | RU
13 октября 2024, 15:44

В Купянске в результате атаки российского FPV-дрона ранен местный житель

13 октября 2024, 15:44
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В результате дроновой атаки россиян в Купянске на Харьковщине получил ранение 56-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как отмечается в сообщении, около 10:00 вражеский FPV-дрон попал в открытый земельный участок в г. Купянск. Ранение получил 56-летний мужчина, который при ударе проходил неподалеку.

Также в прокуратуре сообщили, что ночью 13 октября войска врага совершили массированный обстрел поселка Боровая Изюмского района. Повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, административные здания, магазины.

"По предварительным данным, российская армия обстреляла населенный пункт из РСЗО "Смерч"", - добавили в ведомстве.

Напомним, под утро 13 октября россияне совершили авиаудары по городу Глухов Сумской области.

война обстрел Харьковская область дрон Купянск
Россияне нанесли авиаудар по Глухову, повреждены десятки домов
13 октября 2024, 13:45
Россияне ночью запустили по Украине 68 дронов: военные сбили меньше половины
13 октября 2024, 10:02
Удар по Сумам: спасатели показали последствия вражеской атаки
12 октября 2024, 16:48
Все новости »
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
03 октября 2024
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Октябрь принесет много изменений в жизнь украинцев. Почему не следует забыть подать документы на получение субсидии для нуждающихся, а также, кто может рассчитывать на оплату за электроэнергию почти в...
27 сентября 2024
Рынок вакансий в Украине: что нужно уметь для зарплаты 20-30 тыс. грн и где платят по 60 тыс. грн
На днях Минфин опубликовал данные о размере заработной платы среди чиновников различных государственных ведомств. К примеру, средняя зарплата работников Нацкомиссии по госрегулированию сферы энергетик...
Стало известно, сколько уголовных дел за взятки открыли в этом году против медиков ВВК
13 октября 2024, 18:25
В Ровно полицейские с погоней задержали 14-летнего угонщика авто
13 октября 2024, 17:26
Пограничники на Закарпатье сняли с автобуса мужчину, который хотел незаконно выехать в Италию
13 октября 2024, 16:52
На Прикарпатье два человека оказались в реанимации из-за отравления грибами
13 октября 2024, 16:15
Появился спутниковый снимок сгоревшей нефтебазы в оккупированной Феодосии
13 октября 2024, 15:12
На Закарпатье толпа женщин с палками и камнями напала на автомобиль с военными
13 октября 2024, 14:42
В 100 метрах от границы задержали группу уклонистов, они планировали плыть через Тису
13 октября 2024, 14:12
Россияне нанесли авиаудар по Глухову, повреждены десятки домов
13 октября 2024, 13:45
Арахамия заявил, что "Слуга народа" готова уйти на фронт, однако назвал условие
13 октября 2024, 13:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
Все публикации »
Юрий Богданов
Александр Коваленко
Игорь Ткачев
Все блоги »