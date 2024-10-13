В Купянске в результате атаки российского FPV-дрона ранен местный житель

фото: Харьковская областная прокуратура

В результате дроновой атаки россиян в Купянске на Харьковщине получил ранение 56-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как отмечается в сообщении, около 10:00 вражеский FPV-дрон попал в открытый земельный участок в г. Купянск. Ранение получил 56-летний мужчина, который при ударе проходил неподалеку.

Также в прокуратуре сообщили, что ночью 13 октября войска врага совершили массированный обстрел поселка Боровая Изюмского района. Повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, административные здания, магазины.

"По предварительным данным, российская армия обстреляла населенный пункт из РСЗО "Смерч"", - добавили в ведомстве.

Напомним, под утро 13 октября россияне совершили авиаудары по городу Глухов Сумской области.