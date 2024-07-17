На Харьковщине горело пшеничное поле
В полдень 17 июля на окраине села Белоусово Богодуховского района произошел пожар на фермерском поле со зрелой пшеницей
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели оперативно отсекли большую часть урожая от огня. Таким образом, было спасено около 10 га.
Пожар площадью в 2,5 га потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Напомним, в течение 16 июля на Закарпатье произошли два пожара на мусорных свалках.
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В Украине горели две высоковольтные подстанции
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