Россияне отстрелили палец жителю Волчанска: видео

скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По материалам следствия, вчера, около 12:30, в окрестностях города Волчанск российские военные отстрелили палец местному жителю. Медики оказали необходимую помощь пострадавшему 74-летнему мужчине.

Напомним, в прифронтовом городе Волчанск Харьковской области, страдающем от российских обстрелов, остается до 500 жителей. Идет эвакуация гражданских.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, в которых продолжаются ожесточенные бои.