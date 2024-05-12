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В Харьковской области увеличилась "серая зона", но РФ не имеет существенных успехов, - ОВА
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12 мая 2024, 17:03

В Харьковской области увеличилась "серая зона", но РФ не имеет существенных успехов, - ОВА

12 мая 2024, 17:03
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фото: t.me/synegubov
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В Харьковской области увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, в которых продолжаются ожесточенные бои. Основная задача Сил обороны Украины – это стабилизация линии фронта

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты не имеют "существенных успехов" на Харьковщине.

"Сейчас основная задача – стабилизировать линию фронта. Потому что у нас увеличилась "серая зона", увеличилось количество населенных пунктов на территории которых ведутся боевые действия. Враг не имеет существенных успехов по этим территориям. Ситуация непростая, но полностью контролируемая нашими войсками", – подчеркнул Олег Синегубов.

Он добавил, что в течение последних суток Силы обороны отразили 13 атак армии РФ на Слобожанском направлении. Кроме того, ВСУ отразили 19 вражеских штурмов на Купянском направлении.

Напомним, около 16.15 12 мая российские войска атаковали Харьков и Харьковский район.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что войска РФ активно атакуют подразделения Сил обороны по нескольким направлениям. Оккупанты стремятся продвинуться вглубь территории Украины. По его словам, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась .

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