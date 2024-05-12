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12 мая 2024, 17:36

В Волчанске под круглосуточным огнем остается до 500 жителей

12 мая 2024, 17:36
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фото: t.me/synegubov
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В прифронтовом городе Волчанск Харьковской области, страдающем от российских обстрелов, остается до 500 жителей. Продолжается эвакуация гражданских

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Он констатировал, что в сутки увеличилось количество массированных артиллерийских обстрелов и авиаударов. По его словам, Волчанск, Липцы и все пункты северной границы региона практически круглосуточно находятся под огнем оккупационной российской армии.

"Эвакуация гражданского населения не прекращается. По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются" , – сообщил Олег Синегубов.

Он сообщил, что за сутки поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске. Речь идет о 46-летней женщине и 74-летнем мужчине.

Напомним, в Харьковской области увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, в которых продолжаются ожесточенные бои.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что войска РФ активно атакуют подразделения Сил обороны по нескольким направлениям. Оккупанты стремятся продвинуться вглубь территории Украины. По его словам, на этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

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