В Харькове в результате обстрела пострадал трехмесячный мальчик

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Сегодня, 27 марта, россияне ударили мощным управляемым боеприпасом УМПБ Д-30 по жилым кварталам в Шевченковском районе Харькова

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет RegioNews.

Известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания и места общего пользования. В общей сложности повреждения в результате обстрела получили 14 многоэтажек и учебное заведение.

Погиб гражданский мужчина 59 лет, еще 19 получили ранения, среди них четыре ребенка.

В медицинские учреждения были доставлены 13 человек:

Дети: младшему мальчику всего 3 месяца, одной девушке почти 2 года, еще одной девочке 9, а самый старший из них — подросток 13 лет. Дети с травмами средней степени, им оказали помощь в больнице и выписали.

Женщины преимущественно среднего и старшего возраста — от 21 до 92. получили травмы легкой и средней степени. Из них пять получили медпомощь на месте без дальнейшей госпитализации.

55 и 60-летние мужчины госпитализированы со средними повреждениями.

Известно, что боеприпасы УМПБ Д-30, которыми россияне впервые ударили по Харькову, значительно дешевле ракет, но КАБы оказывают большее разрушительное действие.

Напомним, россияне 27 марта нанесли удар авиабомбами по Харькову, зафиксировано попадание по школе и среди жилых домов. В результате атаки погибли и ранены.