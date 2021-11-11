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11 ноября 2021, 15:51

В Харькове второй раз за неделю "заминировали" аэропорт

11 ноября 2021, 15:51
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Фото: из открытых источников
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Полиция проверила сообщение о минировании Международного аэропорта "Харьков", которое поступило накануне, оно не подтвердилось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Специалисты обследовали почти 20 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали 27 граждан. Взрывоопасных устройств и взрывчатых веществ во время осмотра не обнаружено", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что это уже второй случай "минирования" Харьковского аэропорта за неделю. Предыдущее сообщение о заложенной там взрывчатке поступило в понедельник, 8 ноября. Оно также оказалось ложным.

Напомним, что вчера, 10 ноября, в Харькове сообщили о минировании коммунального предприятия и торгового центра, а также "школы №11", которых в городе оказалось четыре. Все эти сообщения оказались ложными.

Харьков аэропорт минирование полиция

 
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