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11 листопада 2021, 15:51

У Харкові другий раз за тиждень "замінували" аеропорт

11 листопада 2021, 15:51
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Фото: iз відкритих джерел
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Поліція перевірила повідомлення про мінування Міжнародного аеропорту "Харків", що надійшло напередодні, воно не підтвердилося

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Фахівці обстежили майже 20 тис. кв. м приміщень і прилеглої території, евакуювали 27 громадян. Вибухонебезпечних пристроїв і вибухових речовин під час огляду не виявлено", - йдетья у повідомленні.

У поліції нагадали, що це вже другий випадок "мінування" Харківського аеропорту за тиждень. Попереднє повідомлення про закладену там вибухівку надійшло в понеділок, 8 листопада. Воно також виявилося неправдивим.

Нагадаємо, що вчора, 10 листопада, у Харкові повідомили про мінування комунального підприємства та торгового центру, а також "школи №11", яких у місті виявилося чотири. Всі ці повідомлення виявилися неправдивими.

Харків аеропорт мінування поліція

 
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