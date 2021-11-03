В Харькове задержали одессита за кражи лифтового оборудования более чем на пять млн грн

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Правоохранители подозревают 33-летнего одессита в совершении почти 20 краж лифтового оборудования из многоэтажек на территории Харькова и Киева

Как передает RegioNews, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Житель Одесской области похищал лифтовое оборудование на территории Киевского, Шевченковского, Немишлянского, Индустриального, Основянского районов города Харькова", - говорится в сообщении.

Предварительно, материальный ущерб коммунальному предприятию оценивается в сумму более пяти миллионов гривен.

Правоохранители задержали мужчину после совершения преступления по улице Саперной. В ходе осмотра автомобиля задержанного полицейские изъяли перчатки, плоскогубцы, кабель лифтового оборудования в полиэтиленовых мешках.

Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове киберполиция поймала 17-летнего юношу, который на удаленном сервере создал сайт, который из браузера мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение "действие".