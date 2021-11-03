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03 листопада 2021, 15:31 158

У Харкові затримали одесита за крадіжки ліфтового обладнання на понад п'ять млн грн

03 листопада 2021, 15:31 158
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці підозрюють 33-річного одесита у скоєнні щонайменше 20 крадіжок ліфтового обладнання з багатоповерхівок на території Харкова та Києва

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Мешканець Одеської області викрадав ліфтове обладнання на території Київського, Шевченківського, Немишлянського, Індустріального, Основ’янського районів міста Харкова", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, матеріальний збиток комунальному підприємству оцінюється у суму понад п'ять мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали чоловіка після скоєння злочину по вулиці Саперній. В ході огляду автомобіля затриманого поліцейські вилучили рукавички, плоскогубці, кабель ліфтового обладнання у поліетиленових мішках.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові кіберполіція викрила 17-річного юнака, який на віддаленому сервері створив сайт, який із браузера мобільного телефону виглядав як оригінальний застосунок "Дія".

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