Как Игорь Терехов зарабатывает на электронных билетах в Харькове - расследование

Об этом идет речь в журналистском расследовании проекта "Цена вопроса", обнародованном на YouTube.

По информации авторов расследования, 23 июля 2021 года это КП договорилось "о закупке магнитных карточек для проезда на 42 млн грн. Это самая крупная партия Eticket за все годы работы электронного билета в первой столице, внедряемого с 2017 года. И крупнее всех предыдущих, вместе взятых".

При этом, журналисты отмечают, что директор "Харьковпасса" Наталья Захарченко, в тот же день, когда и было подписано соглашение о закупке, покинула должность и возглавила финансовую компанию "Платежный центр", с которой КП и подписало контракт. То есть, делают вывод журналисты, директор КП подписала контракт сама с собой.

При этом, по информации авторов расследования, цена на Eticket оказалась завышенной в несколько раз. КП "Харьковпасс" закупила электронный билет за 60-78 грн. за комплект, в то время как в других городах аналогичные карточки с электронным чипом стоят 14-16 грн. за штуку.

В конце 2016 года Харьковский горсовет подписал с ООО "Финансовая компания "Платежный центр" инвестдоговор, согласно которому отдал фирме исключительное право осуществлять программирование и кодирование бесконтактных электронных карт в течение 10 лет. При этом частная фирма получила вознаграждение в размере 6,5% от общей суммы платежей за проезд.

"В "Харьковском антикоррупционном центре" подсчитали: за 10 лет без учета постепенного роста платы за проезд эта сумма должна составить около 700 млн грн. Только в 2020 году доход фирмы составил 73 млн грн. Теперь к нему можно будет добавить монопольные закупки самого пластика. Ведь по сути фирма зарабатывает дважды: сначала продает карточку, в цене которой минимум две трети составляет программный код, а затем получает роялти с этого кода при каждой проездке харьковчанина в троллейбусе или метро", - заявляют авторы расследования.

Также по их информации, компания "Платежный центр" принадлежала "Финекс-капитал", которая входит в Finex group, которой владеют Игорь Когут и Лада Кримерман, которые "хорошо известны Игорю Терехову".

После того, как "Платежный центр" стал монополистом, Терехов, по информации журналистов, получил от Лады Кримерман займ в размере 15 млн грн и сразу же купил на него инвестиционные сертификаты инвест-фонда "Генуя" под управлением Finex group, по которым за 2018 год получил 10,5 млн. дивидендов, что отображено в его декларации. "С суммы полученных дивидендов Терехов забыл заплатить налоги – около 1 млн грн, на что обратила внимание депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева", - отмечают авторы расследования.

И хотя с 2018 года Терехов не получает дивидендов с сертификатов Finex group, тесную связь с ее основателями он сохраняет до сих пор, отмечают авторы расследования. Так, в 2021 году фирма "Forest Castle Real Estate", которая принадлежала Ладе Кримерман, перешла в собственность Ольге Момот, которая является матерью Анны Кузнецовой – депутата харьковского областного совета, с которой у Терехова, как он сам признавался "очень близкие отношения". Именно с Кузнецовой Терехов отдыхал этой весной в Турции.

"Билетная схема – не единственный пример бонусов, которые группа "Финэкс-Капитал" получала и получает от харьковских властей. Есть еще дорожные подряды, принадлежащие "Финэкс-Капиталу", - отмечают авторы расследования.

"Масштабы афер, которые проворачиваются в харьковском городском совете, растут с каждым днем правления Терехова и скрывать их становится все сложнее", - подытожили журналисты.

Напомним, 25 октября партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Игоря Терехова кандидатом в мэры на выборах 31 октября. Выдвижение прошло со скандалом, на партийную конференцию не были допущены журналисты, которых охрана Терехова силой не пускала в зал, где проходило заседание.