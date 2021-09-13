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13 сентября 2021, 11:50 279

В Харькове обнаженный мужчина бросался на прохожих

13 сентября 2021, 11:50 279
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Скриншот с видео
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В Харькове обнаженный мужчина дефилировал по улицам города и нападал на прохожих

Об этом сообщают в телеграм-канале "ТРУХА", пишет RegioNews

Это произошло утром 13 сентября на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей.

На замечания прохожих одеться, он реагировал агрессивно и лез драться. Так, по словам очевидцев, мужчина сначала напал на школьника, затем на парня с рюкзаком.

Помахав кулаками, он скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, что на днях в Ужгороде пьяная женщина избила полицейскую.

Украина криминал полиция Харьков

 
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