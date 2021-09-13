В Харькове обнаженный мужчина бросался на прохожих
В Харькове обнаженный мужчина дефилировал по улицам города и нападал на прохожих
Об этом сообщают в телеграм-канале "ТРУХА", пишет RegioNews
Это произошло утром 13 сентября на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей.
На замечания прохожих одеться, он реагировал агрессивно и лез драться. Так, по словам очевидцев, мужчина сначала напал на школьника, затем на парня с рюкзаком.
Помахав кулаками, он скрылся в неизвестном направлении.
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