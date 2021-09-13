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13 вересня 2021, 11:50 233

У Харкові оголений чоловік кидався на перехожих

13 вересня 2021, 11:50 233
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Скріншот з відео
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У Харкові оголений чоловік дефілював вулицями міста і нападав на перехожих

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА", пише RegioNews

Це сталося вранці 13 вересня на перехресті вулиці Героїв Праці та проспекту Тракторобудівників.

На зауваження перехожих вдягтися, він реагував агресивно і ліз битися. Так, за словами очевидців, чоловік спочатку напав на школяра, потім на хлопця з рюкзаком.

Помахавши кулаками, він втік в невідомому напрямку.

Нагадаємо, що днями в Ужгороді п'яна жінка побила поліцейську.

Україна кримінал поліція Харків

 
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