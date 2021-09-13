У Харкові оголений чоловік кидався на перехожих
У Харкові оголений чоловік дефілював вулицями міста і нападав на перехожих
Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА", пише RegioNews
Це сталося вранці 13 вересня на перехресті вулиці Героїв Праці та проспекту Тракторобудівників.
На зауваження перехожих вдягтися, він реагував агресивно і ліз битися. Так, за словами очевидців, чоловік спочатку напав на школяра, потім на хлопця з рюкзаком.
Помахавши кулаками, він втік в невідомому напрямку.
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