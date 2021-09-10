Михаил Добкин: Производственные мощности Харьковского авиазавода будут сохранены

Все промышленные площади в Харькове нужно сохранить, поскольку их можно использовать для создания новых рабочих мест, за счет которых будет увеличиваться бюджет города

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, промышленность – это то, что требует особого подхода правительства, а главное в этом деле – защита украинского производителя от внешних конкурентов, путем введения таможенных пошлин и так далее.

Также лидер ОО "Наш Дом – Харьков" добавил, что для того, чтобы быть конкурентным с тем же Китаем и Турцией нужно дать украинским предпринимателям возможность завозить без сумасшедших таможенных пошлин новое оборудование, чтобы производить качественный продукт.

По мнению Михаила Добкина, сейчас все делается в таком ключе, чтобы найти какое-нибудь предприятие и свернуть на нем производство. "Возьмем Харьковский авиационный завод – легенду советской промышленности. На нем выпускали самолеты ТУ-134, на которых возили пассажиров во всем СССР. Сегодня это предприятие хотят "свернуть", а территорию продать, поскольку она находится в центре Харькова. Земля там стоит очень дорого, и она может быть отдана для строительства каких-то жилых комплексов. Там шикарные коммуникации и подъезды любого транспорта. Это все нужно сохранить", – сказал Михаил Добкин.

Политик также выразил уверенность, что после выборов он заберет на баланс города все промышленные площади, которые есть. Причем, работа в этом направлении уже ведется. "Мы не будем продавать инвесторам эти площади, а будем отдавать под гарантию создания новых рабочих мест со среднеотраслевой зарплатой", – рассказал Михаил Добкин.

Кроме того, он пояснил, что для того, чтобы построить такую промышленную площадку, как есть на том же Харьковском авиазаводе, нужно построить здание, подвести сети, набрать энергетическую мощность, продумать логистику доставки людей на работу и с работы. "А мы даем все готовое. За это хотим получить максимальное количество рабочих мест со среднеотраслевой зарплатой. И должна быть обязательная гарантия от бизнесмена насчет того, о чем мы договорились. Если бизнесмен это не выполнит, его ждут штрафные санкции, а потому деньгами пополнится городской бюджет", – считает лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Подытоживая, Михаил Добкин напомнил, что бюджет Харькова в 2021 году составляет 15,6 млрд гривен и почти половина из этой суммы – подоходный налог. "Почему я говорю, что нужно оставить производственные мощности? Потому что новые рабочие места – это увеличение доходной части нашего бюджета, который почти полностью остается у нас, в городе", – резюмировал Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин на встрече с харьковчанами заявил, что в городе очень много проблем и для их решения в Харькове должен быть хозяин. Также он считает, что для того, чтобы Харьков функционировал в нужном направлении, стоит обращать внимание на сферы жизнедеятельности города, а не заниматься лишь реконструкцией зоопарка.