Михаил Добкин: Приоритетом власти Харькова должны быть ЖКХ и здравоохранение, а не пиар-объекты

Об этом во время очередной встречи с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин

В частности, Михаил Добкин отметил, что сейчас весь городской бюджет пустили на строительство зоопарка, вместо того, чтобы ремонтировать школы, дома, дворы, больницы и амбулатории. "Сегодня мы все стали заложниками одной ситуации, которая связана со строительством зоопарка. Это тема хорошая, но, когда он будет достроен – неизвестно. Я не могу понять другого – куда ушло 2,5 млрд? И неизвестно, сколько еще долгов этот зоопарк оставит городу. С этим нужно разобраться, нужно навести порядок и правильно расставить приоритеты. Я считаю, что сегодня один из главных приоритетов города – это жилищно-коммунальное хозяйство", – подчеркнул политик.

Михаил Добкин также уточнил, что строительство школы стоит около 200 млн грн и деньги, потраченные на строительство зверинца, можно было пустить в этом направлении. "В этом году из сферы образования деньги забрали, из управления физической культуры – деньги забрали, и все пустили на строительство всевозможных пиар-объектов, от которых жизнь обычных людей лучше не становится", – отметил лидер "Наш Дом – Харьков".

Политик также затронул тему здравоохранения и заявил, что за весь период пандемии коронавируса городская власть ничего не сделала, чтобы подготовиться к новой волне. "Мы с вами стоим на пороге очередной волны коронавируса. Но что было сделано с момента, когда отменили локдаун и до сегодня? Ничего не сделано, больницы не финансируются. На сегодняшний день сколько было коек для больных коронавирусом, столько и осталось. Поэтому я считаю, что наша с вами первоочередная задача, не дожидаясь, пока нам Киев разрешит, работать самим в этом направлении. И у меня уже есть такая программа", – заявил Михаил Добкин.

Говоря с харьковчанами о проблемах в ЖКХ, Михаил Добкин отметил, что такие структуры, как акционерное общество "Харьковоблгаз" никогда не подчинялись местным властям, но во времена его руководства и городом, и областью, ему удавалось находить рычаги влияния на них, потому что это – жизнеобеспечение и безопасность людей.

"Поэтому где-то мы им помогали, где-то мы их подавливали, они присутствовали на всех совещаниях по ЖКХ, они обязательно входили в штаб по подготовке Харькова и области к зиме, поэтому мы с ними трудились. Почему их сейчас отпустили в свободное плавание – я понять не могу. Я вам могу сказать одно, что на самом деле существенное влияние на эту структуру есть, потому что все трубы, которыми они пользуются, подавая газ в наши дома, находятся в земле Харькова. Если они будут вести себя неправильно, мы им введем такой налог, что они прибегут и будут спрашивать, где им можно присесть и внимательно слушать", – сказал Михаил Добкин и добавил: "У города должен быть хозяин. Проблем много. Для того, чтобы это все работало, подчиненные должны знать, что с них могут спросить. Сегодня же они предоставлены сами себе. Или они – нас, или мы – их. Я привык, чтобы мы их. Поэтому и дальше будем действовать по такому принципу".

Напомним, ранее Михаил Добкин назвал три основные проблемы Харькова, на которые горожане жалуются на всех встречах: это ЖКХ и тарифы, здравоохранение и безопасность на улицах, и озвучил план по их решению. "Я хочу из центра уйти в районы и плавно в каждом дворе создать маленький парк Горького, чтобы люди получали удовольствие и могли проводить время у себя во дворе. Я хочу кардинально реформировать подход города к здравоохранению, потому что даже то, чем я раньше гордился, сегодня, к сожалению, поставили на колени... Я хочу, чтоб наша молодежь и наши дети, которых вы отпускаете вечером, не боялись, и мы не переживали, что их кто-то побьет", - сказал он.