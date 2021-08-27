Бесплатные билеты от Терехова в Харьковский зоопарк начали продавать в сети по 2500 грн за 3 штуки

В интернете спекулянты начали продавать билеты в Харьковский зоопарк, который якобы был открыт в День города, 23 августа. Однако попасть в него рядовому харьковчанину оказалось невозможно

Как сообщает телеграм-канал "ХХ", сейчас в сети три пригласительных в Харьковский зоопарк продают за 2,5 тыс. грн. То есть один билет оценивают в более чем 800 грн.

Напомним, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов накануне выборов харьковского городского головы постоянно пиарится на теме реконструкции зоопарка, на которую из бюджета города уже потратили более 2 млрд грн.

Терехов неоднократно обещал, что Харьковский зоопарк будет открыт после реконструкции 23 августа, в День города.

Кроме того, по заверению Терехова, обладатели "карточки харьковчанина" будут иметь возможность посещать зоопарк бесплатно.

Однако 23 августа оказалось, что зоопарк открыли лишь формально. Работы по реконструкции еще не завершены, а с 23 августа посетить зоопарк могут исключительно обладатели именных приглашений. Все остальные харьковчане и гости столицы не могут посетить распиаренный реконструированный зоопарк даже за деньги.

Сейчас Игорь Терехов обещает открыть зоопарк для всех харьковчан с 1 сентября, а людей без харьковской прописки обещают начать пускать только с 1 октября.