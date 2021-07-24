Михаил Добкин: Харьков должен развиваться вокруг человека, а не вокруг власти

На выборах харьковского городского головы этой осенью харьковчане будут выбирать не личность будущего мэра, а стратегию развития города на ближайшие как минимум 10 лет

Об этом на встрече с харьковчанами в "ДОБКИН ХАБ" "Плехановская" заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, ближайшие выборы решат – или Харьков будет развиваться, "создавая новое, приумножая старое и внедряя новые современные тенденции, или мы выберем кучку людей, которые представляют интересы в меньшей степени харьковчан, в большей – своих покровителей в Киеве".

"Сегодня в городе ситуация такая – есть власть, вокруг которой все должно крутиться. И человеку приходится просить у власти, оказать ту или иную услугу. Часто для этого нужно долго добираться через весь город. Но сейчас уже другое время, время новых технологий и быстрой передачи информации. Сегодня необходимо выстраивать жизнь города вокруг потребностей человека, а не вокруг потребностей городской власти", - заявил Добкин.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков" пояснил, что Харьков должен развиваться так, чтобы каждый харьковчанин за короткое время мог получить все те услуги, которые предоставляет своим жителям город. "Человеку в первую очередь должны быть удобны и доступны услуги города, в том числе и финансово", - отметил Добкин, пояснив, что имеет в виду транспортные услуги, сферу отдыха и развлечений, услуги образования и здравоохранения.

"Если мы пойдем этим путем, через 8-10 лет нам или нашим последователям будет приятно говорить, что Харьков заметно отличается от других городов не только чистотой, но и качеством жизни горожан", - отметил мэр Харькова в 2006-2010 годах.

Также Добкин отметил, что Харьков должен развиваться в сторону окраин и идти к созданию агломерации. "Я хочу установить мораторий на большое строительство в центре города. Центр уже перегружен. Нужно развивать территории в сторону окраин. Такой мораторий позволит центру передохнуть, а городу развиваться в сторону спальных районов. И со временем мы придем к тому, что уже существует в крупных европейских городах. К созданию агломераций, когда крупный город не поглощает другие населенные пункты, а создаются общие советы, наделенные правами принимать совместные решения в интересах жителей всей агломерации", - заявил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин рассказал, как вернуть Харькову звание промышленной столицы Украины. По его мнению, для Харькова главный вопрос – это создание новых рабочих мест и восстановление того промышленного потенциала, который давал право Харькову называться промышленной столицей Украины.

Выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.