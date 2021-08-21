Михаил Добкин определил три главных проблемы Харькова и рассказал, как их решать

Лидер ОО "Наш Дом - Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин назвал три основные проблемы Харькова, на которые горожане жалуются на всех встречах: это ЖКХ и тарифы, здравоохранение и безопасность на улицах, и озвучил план по их решению.

Об этом он заявил во время встречи с харьковчанами в одном из "ДОБКИН ХАБов".

"Я хочу из центра уйти в районы и плавно в каждом дворе создать маленький парк Горького, чтобы люди получали удовольствие и могли проводить время у себя во дворе. Я хочу кардинально реформировать подход города к здравоохранению, потому что даже то, чем я раньше гордился, сегодня, к сожалению, поставили на колени", - сказал он, добавив, что планирует создать в городе четыре современных диагностических комплекса с современным оборудованием и квалифицированным персоналом. При этом один из медцентров обязательно должен быть детским.

"Я хочу, чтоб наша молодежь и наши дети, которых вы отпускаете вечером, не боялись, и мы не переживали, что их кто-то побьет. Я хочу, что все те, кто сегодня нарядившись в камуфляж или национальную одежду не были главными на улице", – заявил Михаил Добкин, и добавил, что хочет, чтобы на улицах Харькова было хорошо и безопасно.

Говоря о проблемах ЖКХ, политик затронул проблему изношенности тепловых сетей. По его мнению, решить проблему без модернизации тепловых сетей сегодня невозможно. Модернизация тепловых сетей, отметил Михаил Добкин, является одним из главных направлений для будущей работы после выборов. "У меня есть четкий план того, что необходимо сделать для решения этого вопроса, и это будет приоритетной задачей на посту городского головы", – заявляет Михаил Добкин.

"Сегодня Харьковские тепловые сети – это огромная котельная советских времен. Туда газ закачали, а она дает такую стоимость тепла, что модульная современная котельная даст 35-40% или даже больше экономии. Это ваши деньги. Это деньги людей, которые платят за то, что сегодня воду или теплоноситель готовят оборудованием, которое было изобретено тогда, когда цена газа была две копейки", – отметил лидер "Наш Дом – Харьков".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что в Харькове нужно установить мораторий на строительство в центре и идти к созданию агломерации. "Я хочу установить мораторий на большое строительство в центре города. Центр уже перегружен. Нужно развивать территории в сторону окраин. Такой мораторий позволит центру передохнуть, а городу развиваться в сторону спальных районов. И со временем мы придем к тому, что уже существует в крупных европейских городах. К созданию агломераций, когда крупный город не поглощает другие населенные пункты, а создаются общие советы, наделенные правами принимать совместные решения в интересах жителей всей агломерации", - заявил Добкин.